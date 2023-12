Sindacati contro l’accorpamento della scuola. "Faremo ricorso al Tar sui numeri"

C’è solo una cosa da fare ed è provare a salvare la scuola. Per evitare lo smembramento del Gonnelli, che dal prossimo anno scolastico potrebbe finire accorpato ad un altro istituto perché sotto la soglia delle 600 unità, si sono mobilitati sindaci, genitori e ora anche i sindacati. "La Legge di Bilancio del governo Meloni varata un anno fa - ricorda in una nota Cgil Firenze – Flc Cgil Firenze – ha inaugurato lo scellerato progetto di dimensionamento scolastico, cioè l’accorpamento di un certo numero di istituti autonomi con altri istituti, con l’unico obiettivo di avere un numero minore di dirigenti scolastici, direttori dei servizi amministrativi e, in prospettiva, un numero minore di plessi scolastici sul territorio". Solo per la Toscana la norma del Governo impone di accorpare ben 15 istituti a partire dall’202425, per arrivare a 24 nell’arco dei due anni scolastici successivi: "L’ennesima operazione di tagli ai danni della scuola".

Tagli che colpiscono anche la Valdelsa con l’accorpamento dell’IC Gonnelli di Montaione e Gambassi con quello di Montespertoli. "Contro questo progetto – rilanciano i sindacati – ci siamo da gennaio, con iniziative, assemblee e appelli, per denunciare il rischio di impoverimento del tessuto scolastico territoriale". Ricorsi e vertenze, al momento sono stati rigettati dichiarando che il dimensionamento può andare avanti. La vittima sul territorio fiorentino? Il comprensivo Gonnelli di Montaione e Gambassi, il quale, secondo i dati forniti dall’Ufficio scolastico regionale, avrebbe 594 alunni. I dati però non sarebbero aggiornati: i sindaci di entrambi i Comuni interessati hanno a tal proposito annunciato che, tramite delibere di giunta già approvate, presenteranno ricorso al Tar contro la Regione Toscana. Questo perché al momento dell’inizio della scuola a settembre, il numero degli iscritti reali superava la soglia dei 600. Il numero che è stato invece fatto ’pesare’ per la fusione è quello di gennaio (fase delle iscrizioni).

"Dall’Ufficio scolastico regionale – dichiarano dalla Cgil – ci saremmo aspettati impegno nella verifica del dato. Grave l’assenza politica della Città Metropolitana, che non ha messo in campo alcuna azione per ottenere risposte". Quel che è certo, tuonano dal sindacato, è che "se gli accorpamenti verranno ratificati dalla delibera regionale, l’Ufficio Scolastico dovrà assicurare al nuovo comprensivo personale Ata adeguato al mantenimento della funzionalità dell’apparato amministrativo, della sicurezza e della sorveglianza di tutti i plessi tutelando i posti di lavoro". Sono già 1.300 le firme raccolte tra i cittadini in soli tre giorni: la petizione è stata inviata ieri in Regione.