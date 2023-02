Simone Ceccanti presenta “Storie e basta“ L’incontro è domani alla libreria Rinascita

Riprendono gli incontri con gli autori alla Libreria Rinascita di Empoli, che domani pomeriggio alle 18 ospiterà Simone Ceccanti. Uno dei componenti del duo musicale Cecco e Cipo presenterà il suo libro "Storie e basta", una raccolta di dieci piccoli racconti illustrati dalla mano di Marina Liguori. "Storie e basta" è un insieme di momenti accaduti o che dovranno accadere. Storie per ogni età, per chiunque voglia continuare a sognare come un bambino e per chi vorrebbe tornare a quei momenti. La lettura è consigliata dai quattro anni in su. A dialogare con l’autore ci sarà Antonella Saulini. Per informazioni chiamare lo 0571 72746 o scrivere a [email protected]