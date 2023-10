Simona Dei all’Asl Toscana centro. È lei la nuova direttrice sanitaria

EMPOLESE VALDELSA

Arriva Simona Dei alla direzione sanitaria della Asl Toscana centro. La dottoressa Dei prende il posto di Emanuele Gori che da lunedì sarà il nuovo direttore sanitario del Meyer. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore dall’assessore regionale alla Salute, Simone Bezzini. "Il grande impegno e la passione dimostrati da Simona Dei sul territorio, grazie a un lavoro svolto con competenza – ha spiegato Bezzini – saranno un valore aggiunto". Dopo la nomina del nuovo direttore generale Valerio Mari e della direttrice amministrativa Valeria Favata, è dunque completamente rinnovata la squadra alla guida della più grande azienda sanitaria della Toscana (ingloba le ex Asl di Firenze, Empoli, Prato e Pistoia, con 1 milione e mezzo di assistiti, oltre 14mila dipendenti, 13 ospedali, 220 strutture territoriali, 8 zone distretto e 7 Società della Salute).

Laureata in Medicina e chirurgia e specializzata in Scienze neurologiche, Simona Dei oltre a svolgere la professione di direttore sanitario è anche la presidente dell’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio che ogni anno (è andata in scena il mese scorso la 42esima edizione) assegna l’omonimo premio letteraio in occasione di una cerimonia che si svolge a Certaldo. Sposata con il dottor Alessandro Signorini, due figlie, con questo nuovo incarico la dottoressa Dei si rimette in gioco dopo essere stata dal 2016 direttore sanitario della Asl Toscana Sud Est e prima ancora direttore sanitario nelle ex Usl 5 e Usl 7.