Silvano Matteoli e Vita Beninati, 50 anni di matrimonio e tanti auguri da parte dei familiari e amici!

Silvano Matteoli e Vita Beninati (nella foto) hanno tagliato un importante traguardo di vita insieme. Lo scorso 2 giugno, infatti, hanno festeggiato i cinquant’anni di matrimonio. Nozze d’oro che sono state celebrate a dovere, ma per le quali tutti i familiari e gli amici del Circolo Arci Il Bastione ci tenevano a fargli arrivare anche questo caloroso messaggio: "Tantissimi auguri per questo bellissimo traguardo raggiunto insieme, da parte dei vostri figli e nipoti, della nuora e del genero, oltre ovviamente da parte di tutti i vostri amici del circolo. Vi auguriamo di poter trascorrere ancora tanti anni l’uno al fianco dell’altra, continuando ad essere i punti di riferiemento che per noi siete sempre stati".