Silos a fuoco in una ditta di smaltimento al Terrafino

EMPOLI

Un incendio nell’area industriale del Terrafino, alle porte di Empoli, ha impegnato un paio di automezzi dei vigili del fuoco del distaccamento empolese, che tra l’altro ha la propria sede a poche centinaia di metri dalla ditta interessata dalle fiamme. È successo ieri, intorno all’ora di pranzo. Poco prima delle 13, infatti, in una azienda che si occupa di smaltimenti ecologici, in via del Castelluccio, è scoppiato un incendio all’interno di un silos che conteneva delle polveri in lavorazione. L’allarme è scattato immediatamente.

Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco ha permesso di domare rapidamente il fuoco ed evitare danni ben peggiori. Una volta spento l’incendio gli operatori hanno messo l’area in sicurezza. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta e la stessa ditta non ha dovuto interrompere l’attività. Le fiamme hanno interessato una parte del silos. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.