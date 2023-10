Sicurezza sul lavoro. La mostra degli studenti

Una mostra carica di significati. A partire da oggi e fino al 10 novembre sarà possibile ammirare le foto con cui gli studenti di Fucecchio hanno partecipato al concorso promosso dall’Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) e intitolato ’Scatta la Sicurezza’. Le classi quinte delle scuole primarie, le classi terze delle secondarie di primo grado e tre classi dell’indirizzo moda dell’istituto Checchi si sono cimentate in un concorso dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli studenti, assistiti dai propri docenti, hanno lavorato in classe e all’esterno cercando di realizzare immagini evocative del tema seguendo anche i preziosi consigli del fotografo fucecchiese Nicola Cioni, che in seguito ha presieduto la giuria esaminatrice dei lavori fotografici. La mostra sarà inaugurata stamani alle 10 nella saletta antistante la sala consiliare, al primo piano del palazzo comunale, alla presenza del sindaco Alessio Spinelli, del vicesindaco Emma Donnini, del vicepresidente nazionale dell’Anmil David Magini, del presidente provinciale dell’Anmil Evaretto Niccolai e delle dirigenti scolastiche Genny Pellitteri e Angela Surace.