Sicurezza, sanità e tasse Pugno duro di Bonaccini "Allontanare chi delinque Regolare l’immigrazione"

Il tema è cruciale. Interessa tanto Castelfiorentino quanto il resto del paese, ma per chi vive da queste parti ed è abituato ai continui botta e risposta tra sindaco e opposizione rappresenta un vero nervo scoperto. Stefano Bonaccini, presidente Pd, sconfitto alle primarie per la carica di segretario da Elly Schlein, non ha dubbi nel parlare alla platea della festa dell’Unità di Castelfiorentino. Sì, la sicurezza è un tema di sinistra, "perché chi non è un privilegiato ha anche meno strumenti per difendersi. E se fai un’espulsione – dice il governatore dell’Emilia Romagna – la persona in questione non deve poi trovarsi il giorno dopo nel medesimo luogo dove ha effettuato un reato". Un concetto sul quale il sindaco Alessio Falorni, moderatore della serata, insiste da tempo. "Ad oggi viene in Italia un numero di migranti cinque volte superiore rispetto a cinque anni fa. Noi facciamo pochi figli, non ci siamo occupati di natalità è anche questo è un tema. Sistema pensionistico, sanità e scuola pubblica si reggono sui contributi dei lavoratori attivi – prosegue Bonaccini – che però stanno diminuendo. L’immigrazione deve essere continua ma regolata, controllata, di modo da dare opportunità a tutti. Chi delinque deve essere punito, su questo non ci piove, mentre il fenomeno da combattere è l’emigrazione dei nostri giovani che se ne vanno altrove". All’incontro era presente anche il senatore Dario Parrini, deciso nell’attaccare il Governo sul tema sicurezza.

"Sull’immigrazione, il fallimento della destra è sotto gli occhi di tutti. Di fronte all’aumento imponente degli arrivi, si è scelto di colpire chi salva vite in mare e di indebolire il sistema dell’accoglienza e dell’integrazione, col risultato di aumentare da una parte la disumanità e dall’altra l’insicurezza sociale. Un capolavoro al contrario. E sulle politiche di sicurezza urbana – dice – assistiamo a un profluvio di chiacchiere senza seguito concreto: mancano finanziamenti adeguati e mirati ai comuni e la promessa di incrementare gli organici delle forze dell’ordine è rimasta lettera morta".

Poi c’è la questione sanità, altro argomento spinoso. "Ci sono troppi pochi soldi a finanziare il fondo nazionale sanitario, che deve essere aumentato da parte dello Stato. Molte regioni – dice Bonaccini – rischiano il commissariamento. C’è il problema dei medici medicina generale, ma anche quello dell’emergenza urgenza dove è necessario aumentare i soldi in busta paga. Togliere per qualche anno il numero chiuso a medicina può essere un’idea, ma penso che ci sia una strategia delle destre di voler distruggere la sanità pubblica per incentivare le associazioni private". Da Parrini arriva invece una stilettata alle ultime dichiarazioni di Salvini in tema di fiscalità. "Gravi, perché volte a strizzare l’occhio agli evasori. Prima la Meloni ha definito il recupero dell’evasione fiscale un “pizzo di Stato“, poi Salvini ha parlato di cittadini prigionieri dell’Agenzia delle Entrate. Così si umiliano gli onesti", chiosa Parrini.

Tommaso Carmignani