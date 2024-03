Sicurezza nelle aziende. Controlli e ispezioni. Trovate irregolarità in una ditta su tre

di Irene Puccioni

EMPOLESE VALDELSA

Il carrello elevatore o muletto rappresentano uno strumento fondamentale nei magazzini logistici. Vengono utilizzati in ogni settore produttivo, dall’industria pesante a quella manifatturiera, sono essenziali per la movimentazione di grandi quantità di merci, il trasporto, il sollevamento e spostamento di imballaggi pesanti. Come tutti gli strumenti di lavoro richiedono una consapevolezza precisa dei rischi connessi e delle norme di sicurezza da adottare. In altre parole, guidare un muletto non è un gioco, e fortunatamente, negli ultimi anni, le aziende stanno iniziando a comprendere che non si tratta di un’operazione da affidare a chiunque.

Tuttavia c’è ancora molta strada da fare in termini di sicurezza. Lo si evince dallo specifico “Piano di controllo carrelli e viabilità“ predisposto e messo in atto dai tecnici della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’area Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore. Nel corso del 2023 sono state ispezionate 89 aziende del territorio di competenza. L’attività di vigilanza ha portato all’accertamento di 29 contravvenzioni. In pratica una ditta su tre presentava irregolarità. Nel dettaglio: in 8 casi sono state riscontrate carenze nella gestione del parco macchine, in 19 una insufficienza gestione della viabilità all’interno dell’area aziendale e in due casi si sono verificate entrambe le circostanze. Complessivamente sono stati verificati 272 carrelli elevatori, dei quali 26 sono stati oggetto di prescrizione per l’adeguamento. Ma quali sono le principali violazioni alla norma che hanno fatto scattare la sanzione? Per la quasi totalità dei casi le irregolarità riscontrate relativamente ai muletti sono quasi totalmente riconducibili a carenze manutentive, in particolare il mancato funzionamento del dispositivo “a uomo presente” che serve ad impedire movimenti senza l’operatore a bordo; il malfunzionamento dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; l’illeggibilità dei diagrammi di carico; ma anche gomme o pneumatici usurati oltre il limite consentito. Durante i controlli sono state ravvisate anche una violazione per l’utilizzo non conforme (trasporto di carichi appesi) e due per l’utilizzo dei mezzi da parte di personale non adeguatamente formato.

I tecnici del Pisll dell’ex Asl 11, la cui responsabile è la dottoressa Tonina Iaia, hanno anche prestato molta attenzione a tutta la parte che riguarda la viabilità delle macchine negli spazi di lavoro. In questo caso la violazione principale contestata è legata alla mancata evidenziazione delle vie di circolazioni di mezzi e/o pedoni. Mentre in due casi le carenze nella gestione della viabilità sono state ricondotte ad una insufficiente valutazione del rischio. "L’aspetto più importante di questo piano di controllo – sottolinea la dottoressa Iaia – è che i tecnici oltre ad applicare la sanzione, laddove veniva riscontrata una violazione, hanno aperto un dialogo costruttivo con il datore di lavoro: l’operatore della prevenzione ha sempre cercato di dare un contributo in termini di miglioramento sulla sicurezza. Va anche detto che la quasi totalità delle aziende ispezionate ha instaurato un contratto di manutenzione programmata con ditte specializzate, e questo ha fatto sì che, mediamente, nonostante le contravvenzioni riscontrate, lo stato di manutenzione dei carrelli non desti particolari preoccupazioni. Diversa – aggiunge la responsabile – è la situazione della viabilità, dove è emersa una generica sottostima dei rischi tanto che spesso, anche in aziende dove è stata rilevata una gestione sufficiente e non sono state impartite prescrizioni, si sono evidenziati ampi margini di miglioramento. Bisogna incidere sulla cultura del lavoro: è importante interiorizzare l’organizzazione del lavoro in un’ottica di attenzione ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, facendo anche investimenti, che alla lunga pagano".