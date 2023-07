Sicurezza informatica Var Group acquisisce la spagnola Wise Security

Sesa acquista un’altra azienda. Il gruppo di via Giuntini ha sottoscritto un accordo di partnership industriale e acquisizione, attraverso la controllata Var group, del 51% del capitale della spagnola Wise security. La società, con sedi a Barcellona, Bilbao, Madrid, Pamplona e Saragozza e un organico di 120 addetti, è specializzata in sicurezza informatica e ha ricavi attesi nell’esercizio 2023 di oltre 10 milioni di euro. La sua specialità è lavorare sui sistemi informativi delle imprese per difenderle da rischi di perdita dei dati e prevenire il cybercrime, oltre ad avere sviluppato soluzioni proprietarie cruciali per la sicurezza informatica, uno dei segmenti di mercato dove è maggiore la crescita della domanda di trasformazione digitale. Grazie a questa operazione, si rafforzano ulteriormente le competenze di Var Group digital security, che, si legge nella nota diffusa da Sesa, "raggiunge il totale di 350 risorse specializzate in consulenza e sicurezza informatica, con ricavi annuali attesi nell’esercizio corrente per circa 60 milioni di euro". "Prosegue l’espansione delle nostre competenze di digital security e, grazie alla partnership con Wise security global, costituiamo uno dei maggiori poli di competenze di sicurezza informatica" hanno affermato Francesca Moriani ceo di Var group (nella foto) e Mirko Gatto, ceo di Var group digital security.