Sicurezza idraulica Lavori sul Vincio per scongiurare il rischio alluvioni

Tra Cerreto Guidi e Vinci sono in corso lavori di manutenzione straordinaria volti ad aumentare la sicurezza idraulica dei territori e a ridurre il rischio di esondazioni. Sono in corso e a pieno regime e riguardano il torrente Vincio, nel tratto che scorre a monte del Ponte di Masino tra i Comuni di Cerreto Guidi e Vinci. Gli interventi, per un importo di circa 120mila euro, sono realizzati con fondi del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno derivanti dal bilancio 2021. Si tratta di opere di manutenzione straordinaria: il progetto prevede la sistemazione generale delle banchine e dell’alveo del torrente nel tratto che va dal Ponte alla Maddalena nel Comune di Vinci al ponte di Masino, a Stabbia nel Comune di Cerreto Guidi, per complessivi 5 km circa.

"I lavori sono tutt’ora in corso – spiega Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno - sono cominciati da Ponte di Masino, nel centro abitato di Stabbia, e stanno proseguendo verso nord, in direzione Lazzeretto. L’obiettivo è ripristinare attraverso opere di riprofilatura delle scarpate dell’alveo e di ricostruzione, i passaggi per pronti interventi di servizio su tutti gli argini. Intervento necessario per poter eseguire al meglio, e in sicurezza, le future attività di manutenzione annuale. Ma servirà anche a garantire la stabilita` delle sponde e ripristinare, dove necessario, l’officiosita` idraulica del corso d’acqua".

Ciò significa la capacità del torrente di portare a valle senza gravi conseguenze eventuali carichi di piena; talora, nel passato anche recente ed in seguito a forti piogge, il Vincio ha dato luogo ad alcuni problemi.

"Da tempo, come amministrazione comunale, abbiamo condiviso con il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, la necessità di intervenire sui punti più delicati con l’obiettivo di mettere in sicurezza il territorio e di garantirlo dal rischio di esondazioni - afferma Simona Rossetti, sindaco di Cerreto Guidi - Siamo consapevoli che si tratta di un’attività importante che deve, come stiamo facendo proprio attraverso l’operato del Consorzio, proseguire con continuità".

Sempre riguardo al capitolo acqua e sicurezza, ma questa volta non di pertinenza del Consorzio di Bonifica, si è di nuovo palesato un problema in via Corte a Stabbia, zona del campo sportivo: si tratta di una notevole perdita dell’acquedotto pubblico, già riparata ma che si è riaperta. Abitanti della zona l’hanno segnalata ad Acque Spa, e il gestore idrico interverrà per porvi rimedio al più presto.

Andrea Ciappi