Sicurezza, frizione in Consiglio . Il centrodestra esce dall’aula. Ma l’ordine del giorno passa

EMPOLI

Il tema della sicurezza, al centro dell’ultimo consiglio comunale, ha creato frizioni in aula, con il centrodestra Fratelli d’Italia e Lega che hanno abbandonato l’aula al momento del voto dello specifico ordine del giorno presentato dal sindaco Brenda Barnini a nome dell’amministrazione comunale. "L’esigenza di sottoporre al Consiglio comunale un ordine da me sottoscritto e quindi dall’amministrazione comunale – ha spiegato Barnini – nasce dal fatto che in questi mesi e anni, tante sono state le iniziative promosse di concerto con la Prefettura per riuscire a incrementare la qualità e la quantità dei controlli sul nostro territorio. Ma soprattutto, nasce da una maggiore richiesta di aumentare le forze del personale in organico che come amministrazione è stato chiesto più volte, in questi anni, in tempi diversi e a ministri di governi diversi. L’impegno che richiede l’ordine del giorno si articola su tre punti: il potenziamento degli organici delle forze di Polizia, dare sostanza e proseguire il percorso con gli istituti di vigilanza come supporto di presidio e controllo e infine di richiedere la convocazione di un nuovo tavolo del Comitato dell’ordine per la sicurezza. L’auspicio e il senso di questo ordine del giorno sono stati quelli di ricevere una risposta larga e ampia che arrivasse da tutto il Consiglio comunale nella sua generalità e non di qualcuno in particolare. Così non è stato". L’ordine del giorno ha infatti ricevuto 15 voti favorevoli (Partito democratico, Questa è Empoli e gruppo Misto), nessun voto contrario e tre voti di astensione di Buongiorno Empoli-Fabricacomune. Il centrodestra ha invece lasciato l’aula; e i motivi li riassume il capogruppo del partito della Meloni, Andrea Poggianti: "Non rimaniamo ad avallare una mozione di fiducia al sindaco su una ricostruzione faziosa e fantasiosa relativa al tema della sicurezza in città".

Dopo la discussione delle delibere, è cominciata l’illustrazione delle mozioni. Quella presentata dalla Lega sull’attivazione del comune di Empoli nei confronti della Regione affinché venga realizzato anche in Toscana un centro di permanenza per i rimpatri è stata rinviata. La mozione del gruppo Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli relativa a progetto “Mille occhi sulla città” è stata respinta. Quella presentata dal gruppo consiliare Lega sulla condanna degli atti terroristici di Hamas e sostegno ad Israele ed al popolo israeliano è stata rinviata. La seduta si è conclusa con il rinvio dell’ordine del giorno di Buongiorno Empoli - Fabricacomune sull’istituzione Giorno del Ricordo delle vittime in Africa, in Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia, nei 70 anni di occupazione coloniale italiana.