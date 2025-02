Sicurezza e decoro in città: "Operativa una sinergia"

Il centrosinistra difende a spada tratta il progetto con cui l’amministrazione comunale vuol progettare sicurezza e decoro. In nome di un principio cardine: "Prendersi cura della città significa attenzione agli spazi comuni, decoro urbano e rispetto per il territorio che viviamo ogni giorno". "Il progetto “Sicurezza e decoro” non è un intervento occasionale, ma un metodo strutturato e già operativo, che coinvolge Comune, Asl, polizia municipale e Alia in un’azione coordinata di controllo e riqualificazione – dicono i membri dei gruppi di maggioranza in consiglio comunale del Partito Democratico e di Orgoglio Fucecchiese –. Un modello già sperimentato con successo nella scorsa amministrazione in diverse zone del capoluogo e delle frazioni, dove verifiche e sanzioni mirate hanno permesso di regolarizzare situazioni critiche e migliorare la qualità urbana. Oggi il progetto si rafforza ed estende a tutto il territorio, grazie all’utilizzo di strumenti innovativi per un controllo più efficace".

"L’approccio multidisciplinare permetterà di ottenere risultati su più livelli – aggiungono –: sicurezza degli immobili e degli impianti, salubrità e igiene, regolarità anagrafica ed edilizia, rispetto delle norme ambientali e contrasto agli affitti abusivi. Un lavoro di programmazione attenta che garantisce un impatto concreto su più aspetti della vita cittadina. Fucecchio merita responsabilità e visione. Questo progetto ne è la dimostrazione: un lavoro sinergico tra amministrazione, enti e forze dell’ordine per garantire decoro e legalità. L’impegno è chiaro: continuare a progettare e realizzare, perché la cura del territorio è un obiettivo che non si esaurisce in un singolo intervento, ma è parte di una strategia a lungo termine". "A chi accusa di ritardi o mancanza di progettualità, replichiamo che si dimentica o si finge di dimenticare, che per avviare un’azione efficace servono visione, competenze e coordinamento. I cittadini sanno bene la differenza tra chi lavora e chi cerca visibilità. Fucecchio ha scelto un’amministrazione capace, che in pochi mesi ha già trasformato le idee in azioni concrete anche su molti altri aspetti fondamentali".