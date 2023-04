Sicurezza alle Cerbaie, duro scontro "Ce ne stiamo occupando da mesi"

È polemica dopo le parole dell’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi sulla questione sicurezza alle Cerbaie. "Il recente intervento delle forze dell’ordine, da noi sollecitate grazie a un incontro tra il capogruppo in consiglio regionale, Elena Meini, e il sottosegretario Nicola Molteni, ha finalmente riportato un po’ di legalità nel parco delle Cerbaie. Ci vorrà molto tempo per rimediare al lassismo della sinistra che da troppo tempo, inerme, guarda con passività a questa intollerabile situazione di abusivismo e spaccio", ha affermato Ceccardi.

Non si fa attendere la replica di Spinelli. "La massiccia presenza di forze dell’ordine negli ultimi mesi – dice – è il risultato di un impegno quotidiano, di incontri, di comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica, che abbiamo portato anche sul territorio, con i prefetti e con le forze dell’ordine e dell’impegno in parlamento dei rappresentanti del territorio. Altro che Susanna Ceccardi. Lei non sa nemmeno dove si trovano le nostre belle colline". Anche il senatore dem Dario Parrini interviene sulla questione sicurezza alle Cerbaie: "Il Partito democratico ha sempre dimostrato molta attenzione per la questione del rafforzamento delle attività di contrasto allo spaccio alle Cerbaie – dice – e tramite un’interrogazione a mia prima firma ha portato a suo tempo la questione all’attenzione del Parlamento spingendo il Governo a dare alcuni chiarimenti nell’aula del Senato. Di questo tema continueremo a occuparci, e lo faremo con solerzia e determinazione, e soprattutto senza piantare scioccamente bandierine di parte".