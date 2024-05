Sicurezza alle Cerbaie. Botta e risposta Pd–FI: "È priorità per Donnini"

"Negli ultimi anni Fucecchio ha combattuto strenuamente contro la criminalità alle Cerbaie. La comunità e l’amministrazione comunale Spinelli hanno messo in atto molte iniziative per ripristinare sicurezza e legalità". Così il Pd Cerbaie-Fucecchio annunciando che la candidata sindaco Emma Donnini vorrà proseguire in questa direzione. "Cruciale è stata la creazione di un Comitato interprovinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha permesso strategie coordinate con le prefetture di Firenze, Pisa, Pistoia e Lucca. Sono stati intensificati i pattugliamenti anche a cavallo, installate nuove telecamere di videosorveglianza e liberati immobili occupati, con un miglioramento della vivibilità delle zone critiche". "Donnini – insiste la nota – intende continuare questo lavoro, focalizzandosi sulla sicurezza urbana e la lotta allo spaccio, aumentando il numero di agenti e le sanzioni. Fucecchio continuerà a collaborare con le forze dell’ordine e a investire su videosorveglianza". Non si fa attendere la replica del gruppo FI-Centrodestra. "Suscita stupore questa improvvisa determinazione – si legge nella nota –. Certo se ne è interessato il sindaco uscente, suo malgrado, dopo anni di negazionismo. FI, che in consiglio già nel 2015 denunciava il problema, è stata accusata di voler “militarizzare” il territorio con Strade Sicure. Temiamo tante belle parole e pochi fatti".