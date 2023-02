"Siamo pronti a governare il nostro Comune"

Fratelli d’Italia con gli occhi puntati sul 2024. Perché manca poco più di un anno alle prossime elezioni amministrative che porteranno i cittadini a scegliere il nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale. Le elezioni del settembre scorso hanno mandato un segnale chiaro. E il partito di Giorgia Meloni si prepara. "Intendiamo operare sin da subito per chiamare a raccolta le energie migliori della città: le forze politiche che da sempre sostengono l’esigenza di un’alternanza nel governo cittadino", è il primo appello.

"Ma anche tutte le altre variegate forze civiche e sociali che, in decenni di immobilismo, sono state sistematicamente relegate ai margini dei processi decisionali – spiega una nota – Vogliamo farlo sulla spinta dello straordinario risultato delle ultime elezioni politiche nazionali che a Fucecchio ci hanno premiato quale primo partito cittadino con uno storico 32% designandoci, anche a livello locale, quale punto di riferimento della vincente coalizione di centrodestra".

Sulla forza dei numeri, inizia il lavoro. "Sentiamo tutta la responsabilità di questo ruolo di rinnovato protagonismo che il nostro partito ha ottenuto e avvertiamo il peso delle tante aspettative riposte in noi da parte di tanti elettori – prosegue la nota –; e sentiamo anche la viva e crescente curiosità da parte di molti altri settori della vita associativa, culturale e socio-economica di Fucecchio, che oggi si possono riconoscere nel messaggio di novità, di orgoglio e di coraggio lanciato da Giorgia Meloni". E ancora: "Valorizzeremo l’esperienza e l’impegno di chi, in questi anni, sul fronte di centrodestra, in quelle istituzioni ha ben lavorato, con passione e competenza – scrive ancora Fratelli d’Italia –. Siamo disposti a mettere in gioco le nostre capacità per pensare un futuro diverso per il centro commerciale, le attività produttive e le belle manifestazioni da rilanciare. Non ci vogliamo rassegnare al degrado e all’insicurezza crescente che si stanno vivendo nel capoluogo, nelle frazioni e nei boschi delle nostre campagne".

"Crediamo nella competenza e nel valore di chi si vorrà spendere per questo progetto, nella genuinità di chi non ha bisogno della politica per vivere – conclude –, ma che anzi può portare il valore aggiunto della propria vita professionale e associativa. Riprendiamo lo slogan della scorsa campagna elettorale dicendo che noi ci siamo e siamo pronti".