"Siamo cittadini e commercianti che si impegnano per la sicurezza"

EMPOLI

Dal tassista alla docente universitaria, dal commerciante allo studente, passando per l’impiegata e il libero professionista. Una quindicina di cittadini di Empoli o che comunque la città la vivono tutti i giorni, hanno chiamato a raccolta altri cittadini per collaborare, tutti insieme, a rendere Empoli una città più sicura. Ieri il comitato per la sicurezza "Forza Empoli" si è ufficialmente presentato in un incontro pubblico al Dopolavoro ferroviario. Nonostante la pioggia la sala del locale si è riempita velocemente. Tra i presenti, in veste di cittadino spettatore, c’era anche il candidato sindaco Andrea Poggianti, ma lo ’zoccolo’ del comitato ha tenuto a precisare che Forza Empoli è un’iniziativa "apolitica e apartitica". "Nasciamo in modo spontaneo - spiega Carmen Alampi - Il focus del comitato è la sicurezza della città e dei suoi cittadini, dopo i tanti episodi di violenza, vandalismo, spaccio e furti che sono capitati. Tutti noi, ormai, ci sentiamo in pericolo, ma vogliamo reagire. Il nostro obiettivo è diventare un ponte tra i cittadini e le istituzioni".

Secondo i promotori ogni cittadino può fare qualcosa. "Vorremmo convocare anche un tavolo con le associazioni del territorio per cercare di creare una sorta di controllo di vicinato allargato" aggiunge Giuseppe Capitanio. Il problema della sicurezza è molto sentito soprattutto tra i commercianti del centro. "Sono venuta volentieri a questo incontro per conoscere il comitato. Dopo otto anni ho chiuso l’attività – racconta Veronica Falco, titolare del negozio Nikynaga concept store, a due passi dal ’giro’ –. Mi sono presa una pausa. Tra i motivi principali c’è proprio il declino del centro: ad una certa ora c’è da avere paura. Spesso alle 19 mi chiudevo dentro il negozio". Luca Garetto, 26 anni, studia politiche per la sicurezza a Milano, ma frequenta molto Empoli. Era tra i più giovani in platea: "Con i miei studi vorrei portare il mio contributo alla causa".