"Siamo a corto di volontari, dobbiamo interrompere alcuni servizi"

Ora è la Misericordia a chiedere aiuto e si appella a tutti. Ma che succede? "Negli ultimi anni la carenza di volontari si è fatta sentire e siamo stati costretti a sospendere alcuni servizi che vorremmo al più presto riprendere, come la protezione civile", dice il governatore Mario Lupi. C’è bisogno di nuove leve, di giovani bravi e capaci di dare nuova energia alla Misericordia. "Ci rivolgiamo alle scuole superiori e anche alle dodici contrade che si facciano promotrici di questo messaggio di benevolenza – prosegue Lupi –. Aiutare gli altri fa bene a noi in primo luogo. Ci fa subito sentire meglio. E l’unione è la nostra forza. Io dico sempre: ti annoi? Non sai cosa fare? Hai del tempo libero e vuoi renderti utile per la comunità? Non andare al bar, vieni a fare del bene agli altri. È una esperienza di vita unica che arricchisce il cuore e l’anima. E il terribile periodo del Covid ce l’ha fatto capire ancor di più".

I volontari, invece, sono in diminuzione e questo comporta una netta contrazione di attività e di iniziative delle varie associazioni in tutte le direzioni. Il problema è sentito a tutti i livelli nel mondo delle associazioni. "Mi rivolgo ai concittadini di tutte le età con il doppio intento da una parte approfondire e spiegare loro meglio il concetto di volontariato dall’altra invogliarli a farlo – dice Lupi -. Esorto tutti, ma specialmente i giovani, a venire a fare il volontariato alla Misericordia anche per poco tempo, per poche ore perché fare volontariato fa bene a chi lo riceve ma anche a chi lo fa". E ancora:

"Per diventare volontario basta venire nella sede della Misericordia a Fucecchio e prendere contatti – conclude Lupi – . I responsabili vi forniranno tutte le informazioni e vi indicheranno l’inizio dei corsi di formazione necessari per intraprendere il cammino di aiuto ai bisognosi. Aiutaci ad aiutare. Lascia la tua impronta nella vita di una persona, unisciti a noi".