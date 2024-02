"Si tutelano gli animali. E i vantaggi sono tanti"

Il "no" alla carne coltivata (detta anche "sintetica") gridato nelle ultime settimane dall’Empolese si contrappone ad un "sì invece", arrivato quando la protesta sgorgata a Montespertoli ha fatto il giro d’Europa. Remo Nannetti, 64 anni, consulente, si occupa delle relazioni per la Fondazione Save the Chicken (Stc) che finanzia con i soli fondi privati la ricerca "Carne da una Piuma" presso il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata dell’Università di Trento (Cibio), che studia la possibilità di produrre carne coltivata partendo da un prelievo non cruento di una piuma del pollo. Ha letto della protesta dell’Empolese. Lo abbiamo incontrato. "I vantaggi di questa ricerca? - afferma - non si ammazzano animali, si riduce l’inquinamento, si sfameranno molte più persone. Il Ddl Lollobrigida ha riacceso la questione, la Commissione ha rilevato problemi sulla procedura, ma bisogna sapere che la ricerca va avanti da tempo. Da due anni se ne occupa l’Università di Trento, dipartimento ‘Cibio’, e la fase odierna della ricerca terminerà a giugno: stanno riuscendo a produrre carne in maniera non cruenta. Io curo i rapporti con l’Università. In poche parole, da una piuma si riproduce una cellula e da qui il ‘patrimonio’ per tutte le successive produzioni".

Nannetti cita le stime Fao: "Entro il 2050 ci sarà un grosso aumento del fabbisogno di proteine. Ecco perché ci si sta muovendo in questa direzione, ed ecco perché anche altre associazioni sono chiamate alla ricerca. Vorrei chiarire una cosa: dietro, non ci sono complotti né grandi gruppi".

Ulteriori dettagli: la Fondazione è attiva anche con l’iniziativa dei cittadini europei "Stop crudeltà stop macelli", per la tutela degli animali come esseri senzienti. Nannetti torna sulla fase in corso all’Università di Trento: "I risultati ottenuti dalle ricercatrici Nike Shiavo e Giulia Fioravanti del Team dei Professori Stefano Biressi e Luciano Conti sono promettenti, attendiamo la conclusione del progetto il prossimo giugno per trasferire in applicazioni pratiche tutte le conoscenze acquisite. Il dipartimento ‘Cibio’ dell’Università di Trento è all’avanguardia nel settore delle coltivazioni cellulari. Unisce metodi di biologia cellulare e molecolare classica con i nuovi potenti strumenti della biologia dei sistemi e la biologia sintetica con un approccio altamente interdisciplinare ed integrato a elevate competenze in chimica, fisica, informatica, matematica e ingegneria".

"La produzione di carne coltivata rivoluzionerà nei prossimi anni la filiera alimentare basata sugli allevamenti ma come in tutti i processi di rinnovamento tecnologico sarà necessario un adattamento dei sistemi attuali. Quindi non sarebbe la fine di molte aziende o ristoratori come sostengono alcuni imprenditori, essi dovranno ‘solo’ adeguarsi alle nuove esigenze". Ad oggi, si calcola che questa "rivoluzione" potrebbe compiersi nell’arco di un decennio.

