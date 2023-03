Si rompe un tubo Rubinetti a secco

La rottura di un tubo della rete idrica avvenuta ieri nel tardo pomeriggio in centro a Castelfiorentino ha provocato disagi a diverse utenze della zona che sono rimaste a lungo senza acqua. A dare per primo la notizia è stato lo stesso sindaco Falorni sulla sua pagina facebook. "A causa di un guasto grave su una tubatura in Corso Matteotti – ha scritto il sindaco – , Acque Spa ha dovuto sospendere la fornitura idrica per tutta la durata della riparazione nei dintorni della via".

Il gestore idrico, infatti, è rapidamente intervenuto nell’area del guasto ed è riuscito a risolvere il grosso del problema, ma l’intervento si è poi protratto fino alla tarda serata per dare un assetto definitivo alla riparazione e questo ha causato il prolungamento dei tempi di attesa per resituire a tutte le utenze l’erogazione dell’acqua.