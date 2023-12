Si rompe il cavo. Per tre giorni al buio e al gelo

EMPOLI

Per tre giorni sono rimasti al buio e al freddo. Fino a quando mercoledì pomeriggio il guasto è stato riparato. A causa della rottura di un cavo dell’alta tensione sette famiglie che abitano in località San Friano, in via San Donato in Poggio, hanno subito forti disagi e riportato diverse conseguenze. "Dopo tre giorni al gelo, in casa mia ci siamo ammalati tutti – tuona la signora M.A. – Tutto quello che avevo nei due congelatori è da buttare".

Tutto è iniziato lunedì scorso, poco prima di mezzanotte. "Dalla finestra ho notato che dal cavo elettrico partivano numerose scintille. Ad un certo punto è caduto a terra, completamente sbriciolato – racconta M.A. – Ho chiamato subito il 115. I vigili del fuoco sono arrivati velocemente e hanno messo il cavo in sicurezza, dopodiché hanno fatto la segnalazione al gestore del servizio. Ovviamente anche noi abbiamo fatto altrettanto. Purtroppo, però, ci sono voluti quasi tre giorni per avere di nuovo la corrente elettrica, e aggiungo che gli operatori del servizio clienti sono stati anche scortesi. Martedì ci hanno risposto che non avevano ricevuto alcuna segnalazione. Poi hanno iniziato a darci un orario di ripristino, che poi si allungava sempre. Per farmi una doccia sono dovuta andare da mia figlia che abita nel comune di Cerreto Guidi". L’incubo per le famiglie di San Friano è finito alle 16 di mercoledì quando, finalmente, i tecnici sono venuti a riparare il guasto e a riattivare il servizio. "Ma non finisce qui – aggiunge la donna – produrrò tutta la documentazione dei danni subiti e chiederò un risarcimento".

i.p.