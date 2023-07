Si ribalta un camion dei rifiuti Via Ciurini chiusa per diverse ore

Mattinata difficile quella di ieri per i tanti automobilisti che, come ogni giorno si sono trovati a percorrere via Ciurini, la strada che unisce Certaldo e Castelfiorentino. A causa di un incidente nel tratto compreso tra le zone industriali di Pesciola e Malacoda, infatti, la viabilità è stata interrotta per alcune ore. A creare consistenti disagi al traffico di un arteria molto frequentata ad ogni ora del giorno è stato un camion per la raccolta differenziata di Alia, che poco dopo le ore 10 si è ribaltato ostruendo la carreggiata. Il veicolo si stava recando ad un auto officina e, sebbene procedesse a velocità relativamente bassa, il conducente del mezzo ha perso il controllo finendo su un fianco. L’uomo, 51 anni, ha riportato delle escoriazioni alla schiena ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli per accertamenti.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale di Castelfiorentino e una squadra dei Vigili del Fuoco della stazione di Petrazzi, che hanno provveduto ai rilievi del caso, regolando anche il flusso delle auto che nel frattempo hanno iniziato ad incolonnarsi in lunghe file. Da ciò che è stato appurato non c’è nessun indizio che faccia pensare al coinvolgimento di un secondo veicolo o ad un fattore esterno. Sembra quindi trattarsi di una perdita di controllo da parte dell’autista, sebbene non ne siano state appurate le cause.

A rappresentare il problema maggiore, però, è stata la rimozione del camion, che ha comportato la completa chiusura di via Ciurini e per la quale si è dovuto attendere l’arrivo della gru dei Vigili del Fuoco di Firenze. Le operazioni di messa in sicurezza della strada sono durate circa tre ore con la circolazione che è stata ripristinata in totale sicurezza soltanto intorno alle 14. Un altro giorno da bollino rosso, insomma, per quanto riguarda i disagi vissuti dagli automobilisti.

Simone Cioni