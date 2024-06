Si intrufolano nel cortile e rubano una bicicletta

Aveva una sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio altrui. E l’altra sera, dopo l’ennesimo furto, è finita in carcere. A finire nei guai è una donna di 41 anni ben nota alle forze dell’ordine, assieme a un altro uomo di 48 anni, anche lui conosciuto, pizzicati dopo un furto di una bicicletta in zona Mirabello.

I FATTI

Nella tarda serata di domenica agenti della squadra Volanti della questura sono intervenuti in viale Olimpia per una segnalazione arrivata alla sala operativa, che riferiva di un furto in atto. Il residente che ha chiamato la questura riferiva agli operatori di aver notato due soggetti fare ingresso nel cortile della palazzina dove abita per poi allontanarsi con a seguito una bicicletta e, inoltre, riferiva di mantenere il contatto visivo con i due che stavano imboccando piazzale Oscar Romero. Immediatamente una volante raggiungeva il luogo segnalato e riusciva a intercettare i due soggetti in piazzale Luigi Reverberi. Gli operatori notavano la presenza di questi due soggetti, un uomo e una donna, in sella a due biciclette. La donna con una mano spingeva un’altra biciletta visibilmente più costosa rispetto a quelle su cui viaggiavano. A quel punto i poliziotti bloccavano i due soggetti che, dopo le attività di identificazione, si appurava essere un 48enne e una 41enne, entrambi italiani e pregiudicati, soprattutto la donna che aveva diversi precedenti, di cui alcuni molto recenti, per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Dopo aver preso contatti con alcuni residenti nello stabile dove si era consumato il furto, uno di questi riconosceva come sua la bicicletta, dal valore di circa 150 euro, che era stata sottratta poco prima nel cortile della palazzina. Condotti entrambi i soggetti presso i locali della Questura e al termine degli opportuni accertamenti di rito, la 41enne, in considerazione dei diversi precedenti di polizia, è stata tratta in arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. Le è stato applicato l’obbligo di firma. Il 48enne, invece, è stato deferito in stato di libertà. Nel frattempo ieri in questura sono arrivati 24 nuovi agenti in prova, che serviranno a rinfoltire il personale.