Si ferisce con una lamiera. Rischia di perdere una mano. Grave 55enne dopo l’infortunio

Grave incidente ieri mattina in via Chitone, nel comune di Cerreto Guidi. Un uomo di 55 anni ha rischiato di perdere la mano destra a causa di una lamiera che gli è caduta accidentalmente sul polso. L’incidente è avvenuto nei pressi della propria abitazione. Per fortuna il tempestivo intervento dei sanitari inviati dalla centrale del 118 ha permesso di tamponare l’emorragia, stabilizzare il paziente e trasferirlo velocemente in codice rosso in elisoccorso al Centro traumatologico ortopedico di Careggi.

La richiesta di soccorso è arrivata poco prima delle 10.30. L’uomo, a quanto appreso, si trovava nella sua proprietà e stava lavorando con una lamiera quando ad un certo punto la lastra, dalla parte più tagliente, è caduta sopra il braccio, all’altezza del polso. Come una lama gli ha reciso parte dei tessuti causando una semi amputazione dell’arto. Nonostante il dolore e lo choc il 55enne è riuscito a lanciare l’allarme. I familiari hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono state inviate l’automedica di Fucecchio e un’ambulanza della Misericordia di Vinci. Considerata la gravità dell’infortunio è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso. L’uomo è stato raggiunto dai sanitari che gli hanno prestato le prime cure. Durante le fasi di soccorso il 55enne è sempre rimasto cosciente. Una volta stabilizzato il paziente è stato trasferito sull’elisoccorso e in codice rosso è stato trasportato al Cto fiorentino per per essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

Irene Puccioni