Si fa largo una lista civica: "Idee dal basso"

Movimenti in vista della tornata elettorale, con 89 firme in calce ad un documento dettagliato: si è formato a Gambassi Terme un comitato promotore per una Lista Civica per le elezioni amministrative del prossimo anno. Tre gli obiettivi: "Ripensare servizi, tutele, vivibilità a Gambassi Terme. Al di là delle difficoltà oggettive che tutti i Comuni hanno avuto in questi anni, siamo convinti che a Gambassi sia mancata una visione complessiva dei problemi, un disegno politico unitario che inquadrasse le scelte in un progetto di comunità e che individuasse le priorità". Punto due: "Riattivare in modo civile la partecipazione democratica dei cittadini alle scelte determinanti dell’ente locale. In questi anni troppo spesso l’azione amministrativa è stata condotta senza un reale confronto pubblico". Punto tre: "Rigenerare un sentimento di appartenenza alla comunità e al territorio che coinvolga tutti gli abitanti, del capoluogo e delle frazioni". "Noi non crediamo : riprende il documento del comitato – che destra e sinistra siano categorie superate, ma a nostro avviso oggi a Gambassi Terme c’è un forte bisogno di una Lista Civica che riempia il vuoto di proposta politica locale". Punti cardine: "Il lavoro come fondamento della società, la solidarietà e l’inclusione, la difesa della nostra scuola, la crescita culturale, l’attenzione verso l’associazionismo finalizzato al bene comune". Subito ad anno nuovo al via incontri pubblici. "Da questo percorso – si conclude nella nota – nasceranno il programma elettorale e le candidature, valorizzando le competenze presenti nel nostro Comune per amministrare al meglio Gambassi negli anni futuri".