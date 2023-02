Si corre la Firenze-Empoli. Attenzione alla viabilità

Non solo calcio protagonista oggi pomeriggio in città. Si corre infatti la Firenze-Empoli, la classica di apertura del calendario dilettantistico del ciclismo regionale, un appuntamento che quest’anno è dedicato alla memoria di Renzo Maltinti, lo storico patron della Maltinti Lampadari che organizza l’evento. Venuto a mancare da poco, sarà sostanzialmente nel suo ricordo che si correrà oggi pomeriggio. La carovana dei circa 140 ciclisti al via partirà da piazzale Michelangelo a Firenze, quindi discesa fino al Galluzzo. Partenza ufficiale dal ponte Bailey di Tavarnuzze, poi San Casciano, Spedaletto, Chiesa Nuova, Cerbaia, Montelupo Fiorentino, ingresso a Empoli in via Cherubini e quindi via Giovanni Da Empoli, via Fucini, via Fabiani, viale IV Novembre. Dopodiché i ciclisti transiteranno per la prima volta sui traguardo di via Carraia e imboccheranno il circuito che li porterà sulla salita di Monteboro, Fontanella, Monterappoli, via Dei Cappuccini, via Vico, via Bartoloni (da ripetere 5 volte). Quindi ancora via Carraia, Monteboro, Fontanella, Monterappoli, strada provinciale 51 Valdorme fino al Pozzale, via Maremmana 1° Tratto, via Vico, via Bartoloni, viale IV Novembre e il classico arrivo in via Carraia.

Saranno necessarie delle modifiche temporanee alla viabilità comunale, con strade chiuse al passaggio dei ciclisti. Si potranno inoltre verificare possibili rallentamenti per chi proviene da Castelfiorentino in direzione Empoli se transita sul vecchio tracciato della 429 tra i centri abitati di Fontanella e Molin Nuovo.