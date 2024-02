Si continua a lavorare sul modulo 3-4-2-1

Meno di quattro giorni al derby toscano contro la Fiorentina. L’Empoli continua ad allenarsi spinto e caricato dalla fiducia degli ultimi risultati. Si continua a lavorare sull’impronta tattica del 3-4-2-1, modulo con il quale Nicola ha restituito sicurezza e identità alla squadra. Non ci aspettiamo molti cambiamenti negli undici titolari che il tecnico manderà in campo contro i gigliati: Walukiewicz si riprenderà il posto in mezzo alla difesa con Bereszynski che sarà spostato su una delle due fasce, sicuro Gyasi. Occhio anche a Pezzella che nelle ultime settimane è ritornato ad allenarsi col gruppo e si gioca una maglia dal 1’ proprio con il terzino polacco e Cacace. Per il resto tutti confermati con Cerri che partirà dall’inizio e Niang pronto a subentrare, alle spalle Zurkowski e Cambiaghi con centrocampo formato da Grassi e Maleh, quest’ultimo che porta però il peso della diffida.