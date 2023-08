Si conclude la Festa dell’Unità

Sono oggi e domani gli ultimi due giorni della Festa dell’Unità di Llimite e Capraia. L’ospite odierno è il presidente della Regione, Eugenio Giani, che sarà alla Taverna dei Meli, in via Togliatti, zona sportiva di Limite, alle 21.30 circa. La serata finale, invece, sarà appannaggio del l gruppo fotografico di Capraia e Limite che presenterà una serata video con le foto “Tra presente e futuro”. Come sempre, il ristorante e la pizzeria saranno aperti a partire dalle 19.30, con menù di carne alla brace, spiedini di pesce e frittura di pesce. Per le prenotazioni è necessario contattare il 3534309961 (ristorante) e 3348204645 (pizzeria). L’inizio dei dibattiti e degli incontri sul palco della Festa dell’Unità è previsto a partire dalle 21.30.