Si cerca un rifinitore nell’abbigliamento

Azienda di Montelupo cerca rifinitore di abbigliamento in tessuto. Si offre contratto a tempo pieno e determinato con possibilità di trasformarlo in indeterminato. Richiesta esperienza nella preparazione del lavoro tagliato per le lavorazioni esterne, controllo del lavoro quando rientra e del cucito dalle lavorazioni esterne. Candidature sul portale Toscana Lavoro.