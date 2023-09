Si apre la fase delle osservazioni a Empoli: ecco come partecipare

EMPOLI

Dopo l’adozione del documento da parte del consiglio comunale, si apre adesso la fase delle osservazioni che riguarda due procedimenti differenti, quello urbanistico e quello di Valutazione ambientale strategica (Vas), con tempi per le osservazioni diversi. Per il procedimento di Vas entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio online del Comune (avvenuta ieri), chiunque può prendere visione della proposta di variante, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare le proprie osservazioni. Riguardo al procedimento urbanistico, gli interessati avranno invece tempo 60 giorni dalla pubblicazione sul Burt dell’avviso di adozione, per presentare le osservazioni alla variante urbanistica. La documentazione è anche disponibile online sul sito del comune. Tutte le osservazioni, sia quelle relative al procedimento di Vas che quelle relative al procedimento urbanistico, dovranno essere inviate al Comune di Empoli – settore IV Gestione del territorio tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo [email protected], in forma cartacea tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnate a mano all’Urp. L’ultimo passaggio sarà di nuovo in consiglio per l’approvazione.