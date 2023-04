Si alza il montepremi per i partecipanti al Palio

Mentre inizia il conto alla rovescia per l’apertura delle iscrizioni alla Tratta, che verrà annunciata a breve, il CdA dell’Associazione Palio ha deciso di apportare un’importante modifica al regolamento che stabilisce il montepremi per i cavalli selezionati per la corsa. Da quest’anno, infatti, non ci saranno più distinzioni: i presidenti delle 12 Contrade hanno concordato di stanziare un importo totale di 30 mila euro che sarà equamente suddiviso tra i 12 cavalli selezionati, ai quali sarà dunque assegnato un premio di 2500 euro ciascuno.

"La decisione presa dal CdA – spiega Nicolò Luca Cannella, presidente dell’Associazione Palio – è stata quella di aumentare il montepremi rispetto agli anni passati e distribuirlo equamente tra i 12 cavalli che saranno selezionati, senza distinzioni tra prime e seconde scelte". E sulle Corse di Primavera di domenica scorsa: "Siamo molto soddisfatti sia dal punto di vista dell’organizzazione sia da quello del lotto di cavalli visto in pista. C’è stata una buona affluenza di pubblico e questo concorre a creare il giusto clima in vista dei prossimi eventi".