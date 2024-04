Sì alla biodiversità urbana!. L’espansione è la sua minaccia

Se continuassimo a rovinare la biodiversità, come diventerebbe il mondo? Le città possono essere sedi di biodiversità? Queste sono le domande a cui abbiamo cercato di rispondere. E’ stato, infatti, dimostrato che la perdita di biodiversità aumenta la vulnerabilità dei disastri naturali, come inondazioni o tempeste naturali.

La biodiversità è l’insieme di tutte le varie forme di vita presenti sulla terra. Essa comprende il numero di specie, le loro variazioni genetiche e l’interazione di queste forme viventi all’interno di ecosistemi più ampi. Per questo ci sono molti tipi di biodiversità come quella degli animali, dei vegetali, degli ambienti marini e terrestri, di quelli agricoli e urbani. Può sembrare strano, ma anche le città possono avere un loro ecosistema ricco di biodiversità, se gestito correttamente. Tuttavia la città può avere un impatto positivo o negativo sulla biodiversità a seconda della sua impronta ecologica.

Ma cos’è l’impronta ecologica di una città? Come si misura? L’impronta ecologica indica quanti ettari di foreste, pascoli, terreni coltivabili e aree marine sono necessari per rinnovare le risorse consumate dall’uomo e assorbire i rifiuti prodotti. Ovviamente la biodiversità urbana può contribuire alla conservazione delle specie native, al benessere mentale delle persone, all’aumento di ossigeno nelle città e favorisce lo sviluppo di strategie di adattamento al cambiamento climatico.

Purtroppo, però, la rapida espansione della città è una grandissima minaccia per la biodiversità e ciò significa perdita e distruzione degli habitat. Insomma il modo con cui una città si relaziona con l’ambiente intorno può avere un impatto negativo oppure positivo. In Cina ad esempio le terre aride, che circondano il centro urbano, hanno inquinato l’atmosfera aumentando le malattie respiratorie e creando una foschia costante di smog. Invece nelle città con aree verdi e in quelle in cui si favorisce il collegamento tra città e campagna, aumenta la biodiversità e migliora il clima con inverni ed estati più miti.

Le piante, infatti, aiutano a stabilizzare la temperatura, a ridurre anche i livelli di rumore del traffico, che a sua volta può determinare malattie gravi, problemi cardiaci e disturbi mentali. Per questo solo attraverso l’impegno collettivo, creando nuovi habitat e spazi verdi possiamo garantire alle città di avere un futuro in cui la natura e il paesaggio urbano vivono armoniosamente con effetti immediati sul benessere della popolazione.