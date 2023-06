Shopping sotto le stelle Sette sere di festa Ecco la rassegna Lunatika

Un’estate ricchissima di iniziative quella che si appresta a vivere la città. Dal 27 giugno al 2 agosto arriva la rassegna Lunatika che animerà le serate estive lungo le vie del centro, con un ricco programma di iniziative per grandi e piccoli cui si affiancherà l’apertura serale dei negozi. Una rassegna che raccoglie l’eredità di Sere d’Estate ma che si rinnova, non soltanto nel nome ma anche nella squadra dei soggetti promotori: accanto al Comune di Fucecchio, al Centro Commerciale Naturale “Città di Fucecchio” e alla Pro Loco, da sempre impegnati nella realizzazione della rassegna estiva, si affiancano infatti Confesercenti Empolese Valdelsa e Exploring Fucecchio. Sette serate che andranno a coinvolgere le attività commerciali, con i negozi del Ccn che effettueranno aperture straordinarie fino alle 24, ma anche i luoghi della cultura e il parco Corsini, con le iniziative promosse dalla biblioteca comunale ’Indro Montanelli’ e dal Museo Civico e Diocesano. Ampia e variegata, poi, l’offerta di iniziative, che si articolerà tra musica, bellezza, sport, arte, ballo, degustazioni e, ovviamente, shopping. Si parte martedì 27 giugno, con la serata che manderà in scena l’orchestra da camera fiorentina con un omaggio al gruppo britannico dei Coldplay, cui seguirà, mercoledì 28, una serata dedicata alla bellezza, con la selezione regionale di Miss Italia che farà tappa a Fucecchio.

Mercoledì 5 luglio spazio alla fashion night e alle esibizioni di tango, mentre mercoledì 12 l’appuntamento sarà dedicato al benessere e allo sport, con le realtà sportive fucecchiesi grandi protagoniste. Mercoledì 19 luglio sarà la volta dell’arte da strada e delle scuole di ballo, mentre mercoledì 26 appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di vino, con degustazioni e assaggi. La serata conclusiva, mercoledì 2 agosto, sarà come da tradizione dedicata allo shopping, con i saldi e le occasioni promosse dai negozi. Alla presentazione della rassegna sono intervenuti anche il sindaco Alessio Spinelli e l’assessore allo sviluppo economico Valentina Russoniello. "Una rassegna più ricca e con una platea di organizzatori che si è allargata – ha detto Russonilello –, a testimonianza della vitalità del tessuto commerciale e associativo di Fucecchio".