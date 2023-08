Shopping senza pagare Fermati quattro ladri alle casse della Coop con 1700 euro di merce

Chissà come avevano pensato di farla franca. Fatto sta che le barriere anti taccheggio hanno fatto egregiamente il loro dovere, la vigilanza privata del supermercato anche, ed i carabinieri sono arrivati in un battibaleno. Così i militari dell’Arma ha deferito in stato di libertà quattro soggetti, tre uomini e una donna di nazionalità romena, per il reato di furto aggravato in concorso. I quattro, infatti, avevano sottratto merce dal supermercato Coop di via Tosco Romagnola – il nuovo negozio che si trova in prossimità dell’uscita della superstrada di Empoli Est – per un valore complessivo di oltre 1.700 euro, venendo bloccati all’uscita dell’esercizio commerciale. Tutto è successo in pieno giorno, durante il consueto orario di apertura del negozio. I quattro sono entrati ed hanno iniziato a girare tra gli scaffali mettendo gli occhi sulla merce più interessante. Da quanto abbiamo appreso soprattutto rasoi elettrici, spazzolini elettrici ed altro materiale del genere. Senza, tuttavia, farsi mancare alcunché: la spesa era completa anche di generi alimentari e di qualche sfizio come le confezioni di pistacchi. Poi si sono avviati verso l’uscita, forse ritenendo che il sistema elettronico di controllo non fosse attivo, o che comunque avrebbero potuto aggirarlo. L’allarme ha funzionato alla perfezione, la vigilanza del supermercato si è precipitata per fermare i ladri chiamando immediatamente anche i carabinieri della compagnia di Empoli che erano, appunto, impegnati in serrate attività di controllo del territorio. I militari sono arrivati sul posto, hanno identificato i quattro che cercavano di fare shopping senza passare dalla cassa, e li hanno denunciati all’autorità giudiziaria.

Carlo Baroni