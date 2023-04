Shalom a Roma dal Papa Poi tappa in Senato

Un viaggio a Roma carico di significati. Mercoledì 26 aprile in tanti del movimento Shalom andranno all’udienza generale di Papa Francesco in piazza San Pietro. "Andremo per ringraziarlo dei suoi 10 anni di pontificato e per testimoniare la nostra vicinanza al papa in particolare per il suo impegno per la pace, per il disarmo e per il rinnovamento della chiesa", spiega una nota del movimento guidato da monsignor Andrea Cristiani che rivolge le sue attenzioni agli angoli più svantaggiati del mondo, a partire dal poverissimo Burkina Faso. Nel pomeriggio nella sala Capitolare del palazzo del Senato sarà presentato il libro "Il Movimento Shalom crescere insieme all’Africa" scritto da Giampaolo Grassi e Andrea Pio Cristiani, che è parroco della Collegiata di Fucecchio. Chi volesse ancora prenotarsi e partecipare, partecipando anche con mezzi propri, può segnalarlo alla segreteria Shalom al numero 0571 400462