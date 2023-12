Sgarbi contro la demolizione del teatro

"Un delitto della pubblica amministrazione". Così viene definita dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi la demolizione del Teatro comunale di Gambassi Terme al cui posto è nato il centro polifunzionale ‘La Casa del Platano’, inaugurato il 3 dicembre scorso. Sgarbi ha annunciato che presenterà anche una denuncia in procura. "È un vero crimine – ha affermato il sottosegretario –. Il teatro è stato abbattuto per sostituirlo con una orrenda architettura bianca, circondata da canne rosse, eludendo anche la destinazione originale dell’edificio. Trattandosi di un edificio pubblico era sottoposto a vincolo. Chiederò ragione della distrazione alla Soprintendenza e denuncerò lo scempio alla procura". Il Teatro, in disuso da decenni, era stato costruito tra il 1920 e il 1927 in piazza Giuseppe di Vittorio come tributo di memoria ai morti nella Grande Guerra. Il nuovo centro polifunzionale eretto al suo posto, circa 480 metri quadrati su due piani, verrà utilizzato per eventi, incontri e per le attività delle associazioni locali.