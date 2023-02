Sfida al Napoli, coda dall’alba per i biglietti

Sarà tutto esaurito, ma con una macchia vuota rappresentata dalla Curva Sud. Manca una settimana, ma chi cerca i biglietti per Empoli-Napoli – gara in programma il prossimo 25 febbraio alle 18 – avrà tempo al massimo fino alla tarda mattinata di oggi. Perché ieri, primo giorno di vendita libera, i tagliandi sono letteralmente andati a ruba. Fin dalle prime ore del mattino, in attesa dell’apertura dei botteghini, si sono formate lunghe code all’Empoli Store e al Centro di Coordinamento. I tifosi in coda si sono mescolati a quelli a caccia di un biglietto per la trasferta di domani in casa della Fiorentina, ma il grosso era lì per il Napoli. E allora gli sportivi azzurri dovranno fare davvero un grande sforzo per farsi sentire all’interno di un Castellani che sarà, gioco forza, a forti tinte partenopee. La decisione della Prefettura di allargare il divieto di vendita dei biglietti a tutti i residenti nella regione Campania (unita alla scelta di chiudere la Curva Sud riservata agli ospiti) non ha fermato l’entusiasmo dei sostenitori della squadra di Spalletti, dislocati un po’ in ogni parte d’Italia e, soprattutto, della Toscana.

La decisione di vietare la vendita a Napoli e in Campania era legata agli scontri avvenuti qualche settimana fa tra ultras campani e romanisti lungo l’autostrada del Sole, ma se da un lato sarà chiusa la Sud, dall’altro i settori dello stadio che tradizionalmente vengono riempiti dai tifosi azzurri saranno, come detto, a forti tinte napoletane.

Duemila biglietti se n’erano andati nella fase di prelazione, mentre 6mila sono gli abbonati. Se togliamo i 3mila posti a sedere della Sud che resteranno gioco forza vuoti, restavano a disposizione circa 5mila tagliandi. Tutti o quasi andati via nella giornata di ieri, tant’è che al momento resterebbe qualche biglietto libero soltanto nelle curve (Nord e Nord-Est) e nelle tribune laterali.

Sarà insomma un pomeriggio caldo, anche se i rapporti tra le tifoserie non sono tesi. E questo fa comunque ben sperare in un pomeriggio di calcio e divertimento, anche se per la squadra di Zanetti fare risultato sarà difficilissimo.

Tommaso Carmignani