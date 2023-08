"Sfalcio delle piante a Montespertoli: siamo in ritardo"

Strade da liberare dalla vegetazione invasiva: ditta in aiuto al Comune per arrivare in fondo all’operazione. Succede a Montespertoli, dove via social il sindaco Alessio Mugnaini ha ammesso: "Sullo sfalcio dell’erba sui cigli stradali abbiamo sbagliato. Siamo in ritardo". I motivi potrebbero essere tanti: dalle forti piogge di primavera al caldo severo di luglio, l’erba è cresciuta a dismisura. Ma il primo cittadino non vuole alibi: "E’ giusto riconoscere gli errori e cercare di correggerli". Dunque, si spiega: "In un mese, dedicando quasi tutto il tempo di diversi operai del Comune a questa attività, non siamo oltre la metà del lavoro. Siamo in ritardo. Questo implica anche che rimaniamo indietro sulla manutenzione delle strade bianche perché le persone che devono fare questo lavoro sono praticamente le stesse che sfalciano i cigli e quindi il problema si amplifica. Dobbiamo quindi prendere atto che sfalciare 200 km di strade comunali con le sole forse dei dipendenti del Comune ed un solo trattore impiega troppo tempo. Non si offre un buon servizio al paese sia in termini di sicurezza che in termini di accoglienza e decoro". Per il prossimo anno, il sindaco prevede un’organizzazione diversa.

A.C.