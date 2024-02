Settore moda. Ecco l’academy per i ragazzi

Al via dal 19 febbraio all’8 marzo l’opportunità di formarsi e lavorare nel settore della pelletteria di lusso, grazie all’Academy organizzata dalla Conceria Nuti Ivo Spa, storica realtà del distretto del Cuoio, specializzata in pelletteria di lusso made in Italy e fornitore dei più importanti marchi a livello nazionale e internazionale, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Adhr Group, filiale di Santa Croce. La futura aula formerà 18 figure tecniche, per un totale di 104 ore, che potranno specializzarsi nel ciclo di lavorazione di pelli per l’alta moda: da Hermes, Louis Vuitton, Chanel e Gucci, fino a Coach, Cartier e Longchamp. L’invito è rivolto in particolare a neodiplomati - ma anche persone senza titoli che abbiano voglia di entrare in una solida realtà del territorio - a candidarsi per questa opportunità alle porte. Per tutte le informazioni sul corso contattare il numero 0571 34844.