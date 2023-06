Settimane di cantieri Primi disagi per la viabilità E a luglio altri lavori

EMPOLI

I lavori cominceranno a luglio e sul tavolo di sono circa 165mila euro. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi nel centro abitato di Fontanella e nel capoluogo: piazza Gramsci, via Val Codera e via Iacopo della Quercia. Si parla della sistemazione del manto stradale, opere relative a servizi e sottoservizi, interventi per abbattere barriere architettoniche e favorire percorsi di mobilità pedonale sicuri. I cantieri si inseriscono in un più ampio progetto di miglioramento delle strade del territorio comunale. In questi giorni sono visibili i lavori di manutenzione stradale e ripristino della segnaletica su viale Buozzi, via delle Olimpiadi, via Bonistallo e via Fucini. I lavori che riguarderanno il centro abitato di Fontanella saranno realizzati sul percorso pedonale nel tratto compreso tra via dello Zuccherificio per 350 metri direzione nord, in piazza Gramsci l’intervento si concentrerà intorno alla piazza, in via Val Codera garantirà la migliore percorribilità della strada ed infine, via Iacopo della Quercia.

Intanto però nella giornata di ieri, proprio a causa di alcuni lavori di asfaltatura, ci sono state code e disagi lungo la Toscoromagnola, dopo l’uscita Empoli Est della FiPiLi in direzione del centro, e in via Fucini. Interventi di miglioramento del manto stradale, ma che hanno richiesto un po’ di pazienza ai cittadini in viaggio in auto.