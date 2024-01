Setteducati, nuove deleghe e una campagna d’ascolto

Rappresenterà com’è ormai noto il centrosinistra alle prossime elezioni comunali, raccogliendo idealmente il testimone dall’attuale sindaco Paolo Campinoti (perlomeno in termini di candidatura). E in vista della prossima tornata elettorale, Samanta Setteducati ha ricevuto qualche giorno fa ulteriori deleghe dal primo cittadino, per nuovi compiti dei quali si occuperà sino alla fine della legislatura. La quarantunenne candidata a sindaco, attuale assessore al sociale, alla casa, alle politiche giovanili e alla sanità, si occuperà da adesso anche dei lavori pubblici e dell’urbanistica.

Dopo l’ufficializzazione della sua candidatura a sindaco alla guida della lista "Viviamo Gambassi Terme", sono stati resi noti anche i prossimi incontri con l’elettorato per la campagna d’ascolto che porterà alla stesura di quello che sarà il programma elettorale in vista delle amministrative: dopo l’incontro con i residenti delle frazioni di Castagno, Montignoso, La Striscia e Camporbiano fissato per ieri, lunedì prossimo alle 21.30 Setteducati incontrerà gli abitanti di Badia a Cerreto, mentre il prossimo 5 febbraio sarà al circolo di Case Nuove e il 15 febbraio successivo farà tappa al circolo di Varna. La corsa verso "Gambassi 2024" sta insomma entrando nel vivo.