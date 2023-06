Sesa, le ’nozze d’oro’ con 4.750 dipendenti

EMPOLI

Quasi 2,9 miliardi di ricavi consolidati, per un totale di circa 5mila dipendenti. Sono i numeri con cui Sesa ha concluso l’esercizio al 30 aprile 2023, dati preliminari che verranno consolidati durante il Cda del prossimo 18 luglio. Si parla di una crescita di oltre il 21 per cento rispetto ai 2.390 milioni al 30 aprile 2022. Nel cinquantesimo anno dalla sua fondazione, il Gruppo Sesa prosegue quindi il proprio percorso di crescita continua con un incremento media annuale di ricavi e occupazione superiore al 10 per cento nel periodo 2011-2023, grazie alla grande capacità di aggregazione e sviluppo di competenze digitali. Il Gruppo al 30 aprile 2023 raggiunge il totale di circa 4.750 risorse umane, in crescita del 14 per cento, pressoché totalmente inserite a tempo indeterminato. La forte crescita del capitale umano, raddoppiato in soli tre esercizi, è stata possibile sia grazie all’aggregazione di nuove società che alle assunzioni interne con oltre 650 nuove risorse nel solo esercizio 2023, in prevalenza under 30, inserite con programmi di formazione nelle principali aree dei trend digitali. Annunciato anche il nuovo piano di welfare per l’anno 2023-24, che prevede un ulteriore impulso al well-being, salute e qualità della vita lavorativa, con rinnovato focus su genitorialità, education, sostenibilità e benessere ed iniziative dedicate alle risorse under 30, pari a oltre 1.100 unità al 30 aprile 2023. Supporto alla natalità con sostegno economico in occasione della nascita di figli, contributi per servizi di baby-sitting, pedagogia, asilo nido, contributi per l’iscrizione a centri estivi, borse di studio per acquisto di libri scolastici e strumenti informatici a favore dei figli, sostegno economico per l’assistenza sanitaria e sociale di familiari con disabilità e incentivi alla mobilità sostenibile. "L’attenzione verso le persone, l’ambiente e le comunità in cui operiamo costituiscono gli elementi centrali della nostra storia e del nostro sviluppo futuro", il commento di Paolo Castellacci, presidente e fondatore di Sesa, Piero Pelagotti co-fondatore di Sesa e Giovanni Moriani vice presidente esecutivo e co-fondatore di Sesa.