Sesa cresce a doppia cifra. Nuovo piano di welfare: "Fra sviluppo sostenibile e strategie di mercato"

Tutti i numeri positivi. E raccontano la storia di una crescita che la possiamo definire una vera e propria scalata all’eccellenza e alla leadership sul mercato. Parliamo di Sesa, società empolese, leader in Italia nell’innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese. I ricavi preliminari per l’esercizio al 30 aprile segnano 3,2 miliardi di euro (+10,4%) frutto dell’aumento della quota di mercato in tutti i settori di attività del Gruppo – appunto, innovazione tecnologica, servizi digitali, e consulenza in ambito Information Technology – che conta circa 5.700 dipendenti(+21%), per oltre il 98% a tempo indeterminato. Vi sono stati 3.000 nuovi ingressi rispetto all’esercizio 2020, a seguito di fusioni e acquisizioni, ma anche delle assunzioni interne, con 1.000 nuovi inserimenti nell’ultimo esercizio, in prevalenza under 30 e con programmi di formazione focalizzati sulle principali aree dei trend digitali. Sesa inoltre – spiega una nota – ha approvato anche il nuovo piano di welfare per l’anno 2024-25, ulteriormente rafforzato rispetto al precedente, con rinnovato focus su inclusione, education, sostenibilità e benessere delle persone e nuovi investimenti ed iniziative dedicate proprio alle risorse under 30 (pari a circa il 25% del totale dei dipendenti al 30 aprile).

Al centro un concetto chiave, lo sviluppo sostenibile. È questo "il segreto" che ha consentito a Sesa di conseguire nel periodo 2012-2024 un track record di crescita continua di ricavi ed occupazione (+17,% nel periodo). "La strategia di generazione di valore a lungo termine – sottolinea la nota – è basata sullo sviluppo delle competenze tecniche e l’attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance". Nell’esercizio appena terminato Sesa ha chiuso 13 operazioni di acquisizione o fusione.

Nelle parole di Alessandro Fabbroni, Ceo di Sesa questa mission, nell’analisi dei risultati, c’è tutta: "In uno scenario in cui trasformazione digitale ed evoluzione verso la sostenibilità, restano driver cruciali per imprese ed organizzazioni – spiega –, continuiamo a crescere sovraperformando nettamente il mercato di riferimento e superando la soglia dei 3,2 miliardi di euro di ricavi annuali, incrementando nel contempo le nostre market share". "Il nostro percorso di crescita è sostenuto da una radicata cultura aziendale orientata allo sviluppo sostenibile di ricavi e competenze delle nostre risorse – conclude – . Il nuovo piano di welfare, ulteriormente arricchito rispetto allo scorso anno, riflette la grande attenzione alle nostre persone, che ringraziamo nuovamente per il contributo dato al percorso di crescita continua del Gruppo". "Le iniziative per favorire l’equilibrio tra lavoro e vita privata ed il benessere delle nostre persone sono valori fondamentali di Sesa, fin dalla sua costituzione nel 1973 – sottolineano Paolo Castellacci (nella foto con Alessandro Fabbroni) e Giovanni Moriani rispettivamente presidente e fondatore e vice presidente di Sesa –. Continuiamo a considerare l’attenzione verso le persone, l’ambiente e le comunità sociali in cui operiamo come gli elementi centrali della nostra visione d’impresa, orientata da sempre alla crescita sostenibile e la generazione di valore per tutti gli stakeholder".