Sesa continua lo shopping e si espande

Sesa continua a fare shopping. Il 2024 riparte così come si era concluso il 2023, ovvero con una nuova acquisizione. La società empolese, leader in Italia nell’innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, con ricavi per circa 3 miliardi di euro e 5.000 dipendenti, quotata all’Euronext Star ha annunciato infatti di aver acquisito il 51% di SmartCae, rafforzando così competenze e soluzioni software per il settore ingegneristico. L’operazione è stata effettuata tramite Var Group, che integrerà la società nella business unit Var4Industries.

SmartCae ha sede a Firenze e conta un organico di 15 dipendenti, ricavi per circa 3 milioni di euro (a fine 2023) e un Ebitda margin di circa il 20%. La società sviluppa soluzioni software per l’ingegneria su piattaforme Siemens industries software. SmartCae, combinando software Computer-Aided Engineering professionali e servizi di progettazione e consulenza, conta circa 200 imprese clienti: realtà internazionali ed engineering intensive, operanti nel settore dell’elettronica, ingegneria aerospaziale, automotive, automazione, robotica, nonché nel settore dell’energia, a cui fornisce soluzioni per la simulazione delle prestazioni in ambito strutturale, termo-fluidodinamico e dei materiali compositi. Var Group svilupperà dunque ricavi annuali al 30 aprile 2024 nel settore digital engineering per circa 60 milioni di euro, di cui il 40% all’estero, in prevalenza nell’area che comprende Germania, Austria e Svizzera, con circa 200 dipendenti.

Per il gruppo Sesa si tratta della prima acquisizione dell’anno dopo le 13 del 2023 e le 18 del 2022. Il gruppo continua così ad alimentare il proprio percorso di sviluppo di risorse umane e competenze digitali con grande capacità di crescita organica. "Proseguiamo il nostro percorso di sviluppo di competenze, rafforzando le specializzazioni nel settore delle soluzioni software per la progettazione elettronica e arricchendo ulteriormente la nostra offerta di competenze e soluzioni software per il settore engineering, ampliando customer set e capitale umano – commenta Alessandro Fabbroni, Ceo di Sesa – Continuiamo ad alimentare la nostra crescita durevole e progressiva di ricavi, risorse umane e competenze digitali attraverso M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile e a lungo termine per i nostri stakeholder".