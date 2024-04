"Servono più ascolto e più lungimiranza"

Sul raddoppio avrei ascoltato e da molto prima le istanze dei cittadini colpiti dal piano. In generale sono favorevole alla creazione di infrastrutture se permettono di eliminare una carenza che da anni penalizza lo sviluppo dell’intera Valdelsa... Adesso ritengo che ormai sia ingiusto fermare l’opera e tardivo modificarla, non rimane che essere vicini ai cittadini per minimizzare i danni e tutelarli per quanto possibile, senza usarli a fini elettorali, con i soliti slogan. Mi risulta che questo progetto fosse noto da anni, ma il grande interesse della politica emerge solo adesso che sotto elezioni si manifestano i comitati... io arrivo soltanto ora e una promessa per il futuro la voglio fare: mai aspetterò che i giochi siano compiuti per far vedere alla gente che un loro problema m’interessa, ma affronterò le cose da subito nel momento stesso che i progetti emergono o anche quando vengono solo ventilati, per poterli affrontare insieme ai cittadini.

La riflessione sullo sviluppo del territorio? Invito tutti a cercare di guardare oltre il proprio recinto. Talvolta certi progetti di infrastrutture sono state ostacolati da qualcuno e cavalcati da altri per vari motivi, in particolare elettorali. Se compiere qualcosa del genere appare sul momento invasivo, ci si può rendere conto però dell’importanza negli anni a venire. Nel caso specifico, visto che gli investimenti ferroviari sulle reti minori sono rari, quando ci sono e permettono di sviluppare un’intera area regionale, non possiamo farceli sfuggire: ne godranno i nostri figli e nipoti, per cui spero che tutti riflettano su questa opportunità riscoprendo il senso di comunità.