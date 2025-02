Servono nuovi librai. Ecco l’offerta di Giunti

Giunti al Punto è alla ricerca di nuovi librai per diverse sedi in Toscana e a La Spezia. Per candidarsi è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore, saper navigare su internet e utilizzare i principali social media, avere un’ottima conoscenza dei libri e del panorama editoriale italiano, oltre a dimostrare attitudine all’accoglienza, alla vendita e al servizio clienti.

Le sedi con posizioni aperte includono quelle di La Spezia, Massa, Viareggio, Firenze, Barberino di Mugello e Pisa. Per alcune di queste, come ad esempio quella di Pisa, è richiesta anche la conoscenza della lingua inglese o la disponibilità a lavorare in più punti vendita.

Per candidarsi e consultare tutte le posizioni disponibili, è possibile visitare la sezione “Lavora con noi“, raggiungibile dal sito web giuntialpunto.it. Chi invece fosse interessato a lavorare per Giunti Editore potrà inviare il proprio curriculum all’indirizzo: [email protected].