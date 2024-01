Servizio extra scuola. Al via le iscrizioni

Prenderanno il via da lunedì le iscrizioni al servizio ExtraScuola al ‘Trovamici’, per il periodo febbraio-giugno 2024, per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni. Il progetto ExtraScuola del Centro Trovamici è aperto dal 25 settembre al 7 giugno 2024 dalle 16 alle 19. Per chi sceglie di iscriversi al progetto, il Comune ricorda che è attivo il servizio Pedibus per la scuola dell’infanzia Peter Pan e la scuola primaria Leonardo da Vinci: questo servizio offre alle famiglie la possibilità di autorizzare personale qualificato a riprendere i propri figli all’uscita della scuola.

L’ExtraScuola potrà accogliere un massimo di 15 bambini e bambine dai 3 ai 6 anni (scuola dell’infanzia) e 25 in età 6-10 (scuola primaria): le domande saranno accolte in ordine cronologico. Tutte le info e la scheda di iscrizione al progetto sono disponibili online sul sito del Comune di Empoli.