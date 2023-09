Servizio di pre-scuola. Mano tesa alle famiglie. Si aprono le iscrizioni

Il prescuola anche alla scuola dell’infanzia, a Castelfiorentino: novità di quest’anno. Iscrizioni al via lunedì. Mano tesa alle famiglie. Il servizio, che inizierà dal 2 ottobre con possibilità di entrata dalle 8 (trenta minuti prima, dunque, rispetto al normale orario scolastico), assicurerà una idonea accoglienza e sorveglianza a tutti i bambini che frequentano le scuole d’infanzia dell’istituto comprensivo.

Il costo annuale, per il quale sono comunque previste delle tariffe agevolate in base all’Isee del nucleo familiare, varia da un minimo di 125 euro a un massimo di 160. Le iscrizioni potranno essere effettuate fino al 31 ottobre solo in modalità online. Per iscriversi basta collegarsi al sito internet del Comune www.comune.castelfiorentino.fi.it posizionandosi sul link in home page "iscrizioni online ai servizi scolastici" e utilizzando le credenziali Spid (identità digitale) del proprio gestore.

"Dopo una prima sperimentazione durante il periodo del Covid – osserva l’assessore Francesca Giannì – è stata fatta dal dirigente scolastico un’indagine preventiva per verificare le effettive esigenze delle famiglie, e sulla base delle richieste dei genitori abbiamo deciso di estendere il servizio alle scuole dell’infanzia che era già presente alla scuola primaria. Si tratta di un nuovo investimento nei servizi scolastici per conciliare i tempi di vita e di lavoro delle famiglie, che conferma il positivo rapporto tra Comune e scuola per una Castelfiorentino sensibile e attenta ai temi della natalità, del lavoro e dell’educazione delle nuove generazioni". Per le informazioni necessarie alle iscrizioni ai servizi si può contattare l’ufficio scuola allo 0571 686335.