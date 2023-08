Servizio Civile Universale, opportunità di lavoro a Gambassi

L’opportunità di lavorare per un anno al comune di Gambassi per il progetto "Botteghe della salute", un servizio di informazione e supporto ai cittadini nella fruizione e utilizzo dei servizi sanitari, sociali e altri servizi di pubblica utilità. L’occasione è offerta dal servizio civile universale rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni. Il bando, per un posto, ha scadenza il 28 settembre, alle 14. Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su cinque giorni, per 12 mesi. Al giovane in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro.

Può presentare la candidatura, chi, alla data di presentazione della domanda, possiede i seguenti requisiti: giovani fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti) cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia. I candidati dovranno fare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it.

È necessario lo spid.