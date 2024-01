Servizio civile in Misericordia. Ci sono ancora 16 posti liberi

Avanti c’è, tanto, posto. Si sta parlando della Misericordia di Montelupo, ed invero si tratta di 16 posti disponibili per il progetto di servizio civile. "Esperienza di vita importante – spiegano dall’arciconfraternita – che offre la possibilità di essere formati per svolgere servizi sociali e sanitari, e di crescere umanamente". La domanda può essere presentata da giovani tra i 18 e i 28 anni. L’impegno è di 25 ore settimanali, su 5 o 6 giorni. C’è il compenso mensile di oltre 500 euro e precisamente di 507,30. Candidature sulla piattaforma: domandeonline.serviziocivile.it entro le ore 14 del 15 febbraio: serve l’identità digitale ‘Spid’. Per il servizio civile alla Misericordia di Montelupo, occorre poi inserire alcune info e codici e per chiarimenti è possibile contattare lo 057151674 (si può parlare con apposito referente per il progetto). "Mi ha insegnato l’importanza di non pensare solo a me stesso", è una delle testimonianze che la Misericordia ha messo insieme al bando per sensibilizzare i giovani ad avvicinarsi al servizio civile. Che è una bella porta d’accesso alla vita reale.

A.C.