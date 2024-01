Servizio civile, il bando. Ci sono otto posti

Tra i numerosi progetti finanziati per il servizio civile universale, 5 riguardano il Comune di Santa Croce sull’Arno per un totale di 49 volontari, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che prenderanno servizio anche negli altri comuni del Valdarno Inferiore: Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Empoli, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Maria a Monte e Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. I progetti hanno una durata di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e un assegno mensile di 507,30 euro. È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto. Ecco quelli che riguardano Fucecchio. Servizi educativi comunali: la qualità educativa come modello di sviluppo nel Valdarno Inferiore (14 posti in totale di cui 3 a Fucecchio); la biblioteca luogo di relazioni e di comunità (11 posti in totale di cui 1 a Fucecchio); connettersi al comune: iniziative di orientamento ai servizi pubblici (15 posti totali di cui 4 in Comune a Fucecchio). Scadenza bando il 15 febbraio.